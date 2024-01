LEGO Zelda: il set del Grande Albero Deku uscirà nel 2014, per un leaker

Il leaker in questione ha riferito anche altri dettagli sull'oggetto in arrivo, che ovviamente non possiamo prendere per ufficiali ma che - visti i precedenti - potrebbero essere molto verosimili.

Questo, almeno, è quanto riferisce 1414falconfan, account Instagram che in precedenza ha correttamente anticipato diversi set LEGO, come una sorta di specialista del settore, in particolare per quanto riguarda le collaborazioni tra la compagnia e le proprietà intellettuali Nintendo.

Un Grande Albero Deku da costruire

In base a quanto riferito, il set dovrebbe comprendere 2500 pezzi e la sua uscita dovrebbe essere prevista per settembre 2024, anche se ovviamente la questione è tutta da confermare. Potrebbe essere prevista anche la presenza di alcune nuove minifigure di accompagnamento.



Non ci sono invece informazioni sul possibile prezzo dell'oggetto in questione, ma è probabile che questo non sia un fattore da tenere in grande considerazione per i collezionisti, per i quali in prodotto del genere potrebbe essere un vero e proprio tesoro.

Il Grande Albero Deku è un elemento ricorrente nella serie, presente già in The Legend of Zelda: Ocarina of Time e successivamente anche in The Legend of Zelda: The Wind Waker e in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Si tratta di un'enorme pianta che protegge le foreste, la cui collocazione varia a seconda del capitolo (la Foresta Kokiri nel primo caso e l'Arcipelago dei Boschi nel secondo).