Indiana Jones e l'Antico Cerchio: un video mostra scene inedite tra l'indy avventuriero e professore

In verità, ovviamente, si tratta sempre dello stesso Indy, che assume diverse connotazioni a seconda della situazione, visto che si ritrova costretto a far coesistere la sua essenza di professore di archeologia con la spinta dell'avventuriero che lo porta ad esplorare il mondo alla ricerca di reperti e misteri.

Come potete vedere qui sotto, il video dura poco più di 20 secondi, ma contiene in effetti delle sequenze di gameplay che non erano presenti nel primo trailer di presentazione pubblicato in occasione dell'annuncio del gioco, dunque risulta particolarmente interessante.

Bethesda ha pubblicato un breve video accompagnato da un simpatico testo su Indiana Jones e l'Antico Cerchio in cui chiede agli utenti che tipo di personaggio preferiscano tra l'Indy avventuriero, il professore, il fascinoso e altro, mostrando al contempo anche alcune scene inedite del gioco.

I tanti aspetti di Indy

Indiana Jones e l'Antico Cerchio, un'immagine del gioco

Tra viaggi e casi da risolvere, i frequenti scontri con i nazisti lo portano evidentemente ad assumere atteggiamenti "anti-sociale" e far schioccare la frusta in varie maniere, spesso alquanto dolorose per chi gli si pone davanti.

Nel perfetto stile classico dei film, non manca nemmeno il suo lato fascinoso, che ha sempre accompagnato il celebre personaggio creato da Lucas e Spielberg, nonostante questo aspetto non sia mai privo di una certa ironia che sembra essere stata correttamente trasposta anche all'interno del gioco.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio dovrebbe arrivare nel 2024 su PC e Xbox Series X|S direttamente su Game Pass al day one, sviluppato da MachineGames. Nonostante sia stato presentato solo l'altro ieri ne abbiamo già parlato a più riprese, nello speciale sul gioco che tutti i fan stavano aspettando e in quello sui nazi della visuale in terza persona.