Il cloud di PlayStation Plus ha una qualità superiore di xCloud di Microsoft, per Digital Foundry

"La latenza più elevata rispetto a Xbox è una delusione, ma i problemi di Xbox Cloud Gaming sono forse più rilevanti: un bitrate e una risoluzione inferiori , una compressione più pesante e, soprattutto, la mancanza di parità con le funzionalità e le prestazioni della Series X. Allo stato attuale, il servizio Xbox Cloud Gaming non è semplicemente allo stesso livello dello streaming cloud di PS Plus in termini di qualità."

"Per il costo di PlayStation Plus Premium, nel complesso l'approccio di Sony presenta meno problemi . Ci offre un'esperienza più autentica, con una risoluzione in 4K e una versione del gioco più paragonabile a una PS5 reale", afferma Digital Foundry.

Dal canto suo, il servizio di Microsoft può contare su un input lag minore nei giochi testati da Digital Foundry, per quanto a loro avviso le differenze non sono così grandi da compensare la minore qualità dell'immagine generale.

Stando ai tech enthusiast, il servizio di Sony offre una qualità dell'immagine nettamente superiore e comparabile a quella nativa per PS5, con risoluzione fino a 4K. Xcloud invece deve fare i conti con una compressione dell'immagine più accentuata, una risoluzione massima di 1080p e il fatto che i giochi si basano sulle versioni Xbox Series S e non su quelle di Series X. Questo perché i server di Microsoft, pur essendo in grado di emulare la console più potente, possono dividere la potenza di elaborazione per virtualizzare molteplici Series S contemporaneamente, in modo da ridurre le code.

Cloud di PlayStation Plus Premium e Game Pass, il catalogo a confronto

Stando agli studi di Digital Foundry, anche il catalogo di giochi del cloud di PlayStation Plus Premium è più grande di quello di xCloud. Parliamo di 851 giochi (di cui 201 per PS5) inclusi nell'abbonamento contro i 402 "cloud-ready" del Game Pass (di cui 225 per Xbox Series X|S). Inoltre, una selezione di giochi PS5 all'infuori dell'abbonamento sono fruibili via cloud qualora acquistati dagli utenti, come ad esempio Cyberpunk 2077.

Tenete presente, tuttavia, che Digital Foundry ha basato il suo confronto a parità di condizioni, ovvero testando i servizi di cloud tramite PS5 e Xbox Series X, che del resto è anche l'unico modo per fare un confronto. Infatti, al contrario della proposta di Microsoft, il cloud di PlayStation Plus permette lo streaming dei giochi PS5 solo da PS5, mentre gli utenti su PS4 e PC possono sfruttarlo solo per i giochi PS4 e PC, mentre sono completamente tagliati fuori dall'equazione device come smartphone, tablet e smart TV, il che per ovvi motivi limita di molto le potenzialità di questa tecnologia.

Insomma, tirando le somme, chi per un motivo, chi per un altro, entrambi i servizi devono sicuramente fare dei passi in avanti se l'obiettivo è quello di affermare il cloud gaming tra il grande pubblico.