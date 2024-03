Dragon Ball Xenoverse 2: le versioni PS5 e Xbox Series X|S hanno una data di uscita

Per il momento non sono state svelate informazioni circa le migliorie che verranno introdotte nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S, ma è lecito aspettarsi quantomeno un cospicuo aumento della risoluzione Dragon Ball FighterZ, ci sono problemi con l'upgrade gratuito su Xbox Series X|S rispetto alle versioni old-gen, che girano a 1080p e 60 fps.

Le versioni "next-gen" saranno disponibili anche sotto forma di upgrade gratuito per tutti i coloro che hanno già acquistato il gioco su PS4 e Xbox One. Maggiori dettagli su come avverrà il processo di upgrade e il trasferimento dei dati verranno annunciati dal publisher giapponese in un secondo momento.

Dragon Ball FighterZ ora è anche su PS5 e Xbox Series X|S

Una settimana di buone notizie per i fan di Dragon Ball in possesso di PS5 e Xbox Series X|S, dato che da ieri inoltre è disponibile la versione next-gen di Dragon Ball FighterZ, anche se per il momento sono stati riscontrati dei problemi per l'upgrade da Xbox One.

Guardando all'orizzonte, inoltre, attendiamo di scoprire la data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo capitolo della serie picchiaduro Budokai Tenkaichi, per il momento prevista per il 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.