L'Xbox Series X speciale in stile SpongeBob è in vendita, ma a un prezzo notevole

Come annunciato da Microsoft, c'è una Xbox Series X speciale in stile SpongeBob SquarePants effettivamente in vendita sul mercato, ma a un prezzo altrettanto speciale e peraltro disponibile (almeno per il momento) solo in USA, a quanto pare.

Si tratta di un bundle che comprende la console e il gioco Nickelodeon All-Star Brawl 2, ma quello che spicca particolarmente è la caratterizzazione della console, che riprende in maniera notevole la grafica del celebre personaggio dei cartoni animati.

Avevamo già visto qualcosa del genere in precedenza, ma in questo caso si tratta di un bundle ufficiale, effettivamente lanciato sul mercato e acquistabile da tutti, o almeno da tutti coloro che riescono ad accedere a un negozio Best Buy e sono disposti a pagare praticamente il doppio rispetto al prezzo standard della console.