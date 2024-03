The Acolyte, una sceneggiatrice della serie non ha mai visto Star Wars: 'penso ci sia un cane'

La showrunner di The Acolyte, Leslye Headland, ha rivelato che una degli sceneggiatori del suo nuovo show su Star Wars per Disney Plus non conosceva affatto il franchise, ma questo è stato un vantaggio per la serie.

"Ho pensato che sarebbe stato bello avere la prospettiva di una persona che non aveva letteralmente mai visto Star Wars finché non è entrata a far parte del team. E lei mi ha detto: 'Perché mi vuoi? Non ho mai visto Star Wars. Non ne ho idea. Penso che ci sia un cane, ma non so nulla'." Non ne siamo certi, ma forse con "cane" intende gli Wookiee e più precisamente Chewbacca.

"E io: 'Prima di tutto, sei una scrittrice incredibile, ma è per questo che ti voglio qui. Voglio che tu metta in discussione la narrazione. Non voglio che io, che sono una fan da sempre, mi affidi a riferimenti particolari per creare battute emotive. Voglio che quei battiti emotivi siano guadagnati e verificati da qualcuno che non ha una grande familiarità con la storia".

Si tratta di un ragionamento perfettamente sensato e potrebbe aiutare a rendere The Acolyte una buona serie TV e solo dopo un buon prodotto di Star Wars.