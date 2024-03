Star Wars The Acolyte si espanderà oltre la prima stagione? La showrunner risponde

Star Wars The Acolyte , la ventura serie TV di Disney Plus, si espanderà oltre la prima stagione ? La showrunner Leslye Headland afferma che ciò avverrà "sicuramente".

Le parole della showrunner di Star Wars The Acolyte

Star Wars The Acolyte

"Penso che ci sia assolutamente spazio per una crescita", ha detto Headland. "Penso che, soprattutto al giorno d'oggi... Sono il tipo di persona che vuole assicurarsi che una stagione sembri una storia legittimamente completa, e sicuramente ci metto un sacco di pepe, come 'Ecco così come potrebbe andare in questo modo, potrebbe andare in quell'altro'."

"Inoltre, non voglio lasciare il pubblico in sospeso dal punto di vista emotivo. Voglio lasciarli in sospeso dal punto di vista narrativo, ma emotivamente voglio che si sentano come se avessero guardato un'intera cosa, e che alla fine abbiano ancora un mucchio di domande del tipo: 'Aspetta, ora che ho saputo che questa relazione esiste, cosa succederà con quelle persone, e ora che questa persona ha questo tipo di potere, cosa faremo al riguardo? Quindi penso che possa sicuramente avere un po' di questo aspetto".