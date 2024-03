Azur Promilia svelato per PS5, PC e mobile, un mix di Pokémon e Genshin Impact dal team di Azur Lane

Per quanto non sia stato specificato, il titolo dovrebbe essere free-to-play, supponiamo con le immancabile dinamiche gacha per ottenere nuovi personaggi, armi e così via che contraddistinguono questo genere di produzioni.

Stando ai primi dettagli ufficiali si tratta di un action GDR in cui potremo reclutare delle creature magiche chiamate "Kibo" come alleati, che combatteranno a fianco del variegato cast di personaggi giocabili, il tutto ambientato in un mondo fantasy in stile anime che mescola ambientazioni rurali ad altre urbane tecnologicamente avanzate.

Manjuu Network Technology, gli sviluppatori del celebre titolo mobile Azur Lane, hanno annunciato oggi Azur Promilia , un GDR ambientato in un mondo fantasy in cui potremo combattere a fianco di creature magiche, per PS5, PC e dispositivi iOS e Android .

I primi dettagli sul gameplay

Azur Promilia non ha ancora un periodo di uscita scolpito nella pietra, ma in compenso sono già aperte le pre-registrazioni sul sito ufficiale, che trovate a questo indirizzo. Inoltre, l'annuncio è stato accompagnato da un trailer e un corposo video di gameplay, che ci offre un assaggio delle dinamiche di gioco, che per certi aspetti strizzano l'occhiolino agli action GDR open world in stile anime come Genshin Impact con in aggiunta meccaniche da monster-taming alla Pokémon, seppur con ovvie differenze.

Durante l'esplorazione e i combattimenti utilizzeremo un team formato da più personaggi e potremo passare il controllo da uno all'altro in qualsiasi momento. Ognuno è dispone di un set di mosse e abilità coreografiche e potrà avvalersi dell'aiuto di varie creature, a scelta tra quelle "catturate" in precedenza, a loro volta caratterizzate da abilità uniche, il che dovrebbe garantire un numero praticamente infinito di combinazioni in termini di build.

Che ne pensate di Azur Promilia, quanto visto ha suscitato il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti.