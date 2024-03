MSI, i migliori prodotti in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Sono finalmente iniziate le Offerte di Primavera di Amazon Italia, che dureranno fino al 25 marzo. In questa occasione, tanti produttori hanno deciso di proporre ai propri clienti degli sconti molto interessanti. Un esempio è MSI, che mette in campo offerte molto interessanti, tra schede madri, sistemi di raffreddamento, monitor e non solo. Ora, vi vogliamo proporre una selezione mirata di prodotti MSI in promozione a prezzi molto interessanti tramite le Offerte di Primavera di Amazon Italia. Vediamo tutti i dettagli.

Optix MPG321UR QD Optix MPG321UR QD Lo schermo Optix MPG321UR QD è da 32 pollici con una risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 IPS) e tecnologia Quantum Dot, perfetta per godersi al meglio i videogiochi più moderni alla risoluzione più alta possibile. Ovviamente vi è assoluta priorità anche al refresh rate: questo schermo MSI garantisce infatti una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Che vogliate giocare con la risoluzione massima o con un frame rate veramente elevato (o entrambi, se avete un computer adeguato), questo schermo viene in vostro aiuto. L'Optix MPG321UR QD supporta anche G-Sync e ha un tempo di risposta di 1 ms, che promette l'assenza di artefatti grafici. Lo schermo è molto attento anche alla questione estetica, visto che dispone di bordi sottili e supporta l'illuminazione ambientale Mystic Light RGB. Per quanto riguarda le connessioni, troverete DisplayPort 1.4a e USB Type-C (4K/144Hz) e porte HDMI 2.1 (4K/144Hz) con funzionalità CEC; non mancano anche USB 2.0 Type-A, jack audio combo e il navigatore joystick a 5 vie per controllare le funzioni dello schermo. Potete trovare l'Optix MPG321UR QD a questo indirizzo a 899€.

MSI G2712 MSI G2712 Se per caso la vostra priorità è la frequenza di aggiornamento e siete alla ricerca di uno schermo a un prezzo basso, potete optare per un MSI G2712. Con i suoi 27 pollici, lo schermo propone una risoluzione massima di 1920 x 1080, con però una frequenza di aggiornamento fino a 170 Hz, per godervi al meglio le sessioni di gioco, anche a livello competitivo con il supporto ad AMD FreeSync Premium e un tempo di risposta pari a 1 ms. Il pannello IPS offre 1100:1 di contrasto nativo migliorato e supporta il contrasto dinamico (100M:1). Dispone di uscite DisplayPort 1.2a (FHD/170Hz) e HDMI 1.4b CEC (FHD/144Hz), con ovviamente sempre il navigatore a joystick a 5 vie e un supporto regolabile in inclinazione per regolare lo schermo tra -5 e +20 gradi. Questo modello di monitor, disponibile qui, cala di prezzo durante la promozione delle Offerte di Primavera di Amazon e costa ora 179€.

MAG INFINITE S3 13NUC5-1058IT MAG INFINITE S3 13NUC5-1058IT Se siete in cerca di un nuovo computer desktop già assemblato e pronto per voi, non dovete guardare oltre. MSI propone in occasione della Festa delle Offerte di Primavera un MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1058IT. Questo computer propone un: Processore Intel Core i5-13400F

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060

RAM da 16 GB DDR5

SSD da 1 TB Pcle 4,0 Nvme

HDD da 1 TB

Dissipatore ad aria

Supporto per Wi-Fi 6E

Sistema operativo Windows 11 Home Questo computer desktop è più che pronto per farvi giocare i giochi più moderni a un'ottima qualità grafica. Il doppio spazio di archiviazione garantisce 1 TB di SSD per i videogiochi, così da assicurarsi caricamenti rapidi, e 1 TB di HDD per la conservazione dei file che non necessitano di essere letti continuamente. Il case dispone di un pannello in vetro temperato da 4 mm e il supporto all'illuminazione RGB. Il prezzo in offerta per questo prodotto è 1.279€: potete trovarlo a questo indirizzo.