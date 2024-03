Overwatch 2: gli eroi diventano gratuiti, Blizzard svela se rimborserà gli utenti paganti

Overwatch 2 sta per introdurre un significativo cambiamento: tutti gli eroi diventeranno gratuiti e non sarà necessario pagare o giocare per sbloccarli. È un'ottima notizia per tutti, ma i giocatori che hanno pagato fino ad oggi otterranno qualcosa in cambio? No.

Blizzard ha confermato che non ha intenzione di dare ai giocatori nulla in cambio del loro passato contributo, ora ritenuto non più necessario. In una presentazione a cui ha partecipato GamesRadar+, il direttore del gioco Aaron Keller ha dichiarato: "Al momento non abbiamo in programma regali o rimborsi per i giocatori che hanno acquistato i precedenti Pass Battaglia".

Va precisato che l'acquisto del Pass Battaglia Premium non è mai stato un requisito per sbloccare gli eroi, ma assicurava solo di ottenerli più velocemente. Molti giocatori competitivi hanno però dovuto comprare i personaggi di Overwatch 2 in quanto sbloccarli gratuitamente richiedeva molto tempo e impediva loro di rimanere al passo con gli altri utenti.