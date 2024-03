PlayStation Store: Tomb Raider I-II-III Remastered è l'offerta della settimana

Cosa include la raccolta?

Per chi non lo sapesse, la Tomb Raider I-II-III Remastered include Tomb Raider: Unfinished Business, Tomb Raider II: Golden Mask e Tomb Raider III: The Lost Artifact, che per l'occasione sono stati riadattati per le piattaforme attuali, con diverse migliorie dal punto di vista tecnico e della qualità della vita, che tuttavia non stravolgono le esperienze originali.

Tra le novità per quanto riguarda il comparto grafico troviamo un sistema d'illuminazione moderno, modelli 3D rifatti da zero e l'impiego di effetti di post-processing. A tutto ciò si aggiunge il rateo di visualizzazione in 16:9, nonché risoluzione e framerate nettamente maggiori rispetto ai titoli originali. Non mancano inoltre delle migliorie lato gameplay, come un nuovo sistema di comandi in linea con quelli dei giochi moderni, una modalità fotografica e il supporto per Trofei e obiettivi.

Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Tomb Raider I-II-III Remastered.