The Callisto Protocol: annunciato Project Birdseye, uno spin-off roguelike ambientato a Black Iron

Il gioco è stato presentato con un breve trailer che ci offre un assaggio delle movimentate dinamiche di gameplay, dove tramite armi da fuoco e altri strumenti di morte si deve fare piazza pulita dei temibili Biofagi che daranno la caccia al giocatore. Al momento non è stata indicata una data di uscita precisa, né le piattaforme di riferimento, con maggiori dettagli in arrivo prossimamente.

Krafton e gli sviluppatori di Striking Distance hanno svelato Project Birdseye , il nome in codice di un nuovo action con meccaniche roguelike e visuale isometrica che si pone come spin-off di The Callisto Protocol ambientato nella prigione di Black Iron.

Project Birdseye non è The Callisto Protocol 2

Nel filmato Striking Distance spiega che Project Birdseye non si tratta chiaramente di un vero e proprio sequel di The Callisto Protocol, bensì è un titolo minore nato nel 2023 grazie a un piccolo gruppo di sviluppatori che voleva sperimentare con le meccaniche roguelike e che verrà sviluppato senza mettere i bastoni tra le ruote sul prossimo grande progetto dello studio, ancora da svelare.

"Nel 2023, un piccolo gruppo di noi ha iniziato a lavorare a un progetto di passione nato dalla nostra ossessione per i roguelike immediati da giocare, ma divertenti da padroneggiare. Amiamo il mondo che abbiamo creato per The Callisto Protocol e vogliamo continuare a giocare in quel sandbox - e la prigione di Black Iron è il perfetto parco giochi future-punk per la visione del team", spiega Striking Distance.

"Come si può intuire, questo non è The Callisto Protocol 2 - consideratelo come una missione secondaria per il nostro team team - ma ci ha permesso di espandere il mondo d The Callisto Protocol e di cimentarci su qualcosa di un po' diverso senza influenzare lo sviluppo del nostro prossimo gioco AAA."

"Dal momento che gran parte del percorso post-lancio di The Callisto Protocol è stato plasmato dalla comunità, aveva senso coinvolgere tutti durante la fase iniziale dello sviluppo per vedere se l'idea è piaciuta anche a voi come a noi."