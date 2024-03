Steam, uno sviluppatore sta pagando i giocatori per avere recensioni positive

Shinobi Warfare è un gioco multiplayer RPG a turni in 2D che in questi ultimi giorni sta diventando famoso in quanto è stato denunciato dagli utenti di Steam dopo che è stato scoperto che lo sviluppatore ha ricompensato i giocatori con valuta in-game per aver lasciato una recensione positiva. Questa strategia sta permettendo al gioco di ottenere un voto medio "estremamente positivo". Ovviamente pagare per avere recensioni positive va contro i termini di servizio di Steam.

Shinobi Warfare e le recensioni pagate

Shinobi Warfare non dà l'impressione di un gioco di altissimo livello

La scoperta ha suscitato un certo scalpore su Reddit, con molti utenti che hanno risposto segnalando il gioco all'assistenza di Steam. Tuttavia, alcuni utenti hanno fatto notare che questa non è la prima volta che Shinobi Warfare ha messo in atto tattiche sospette. "C'è praticamente un gruppo FB chiamato 'Shinobi Warfare è una grande truffa!' composto da giocatori truffati".

In una FAQ ufficiale di Steam sulle regole e le linee guida generali della piattaforma si afferma che le recensioni degli utenti non devono essere influenzate artificialmente. La linea guida fornisce diversi esempi di questo tipo e quello rilevante in questo scenario è "accettare pagamenti o altri compensi per pubblicare recensioni".

Purtroppo non si sa se la segnalazione del gioco a Steam servirà effettivamente a qualcosa. Un altro utente di Reddit di nome frostyfoxemily ha dichiarato di aver segnalato il gioco a Steam un anno fa per aver pagato per le recensioni, ma di non aver ricevuto alcuna risposta.