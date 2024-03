Elon Musk e la ketamina: 'La utilizzo, è nell'interesse degli investitori'

Preoccupazioni non più solo per la sua salute, ma anche per quella delle aziende che possiede e controlla, da X a SpaceX sino a (soprattutto) Tesla.

Elon Musk torna sotto i riflettori per le questioni legate all'utilizzo di sostanze illecite, che egli stesso ha ora confermato pubblicamente di utilizzare. L'ex uomo più ricco del mondo ha ammesso di farsi prescrivere della ketamina per alleviare i momenti di abbattimento morale. La ricetta medica per il magnate non sarebbe l'unica cosa a legittimare l'assunzione di sostanze: Musk ritiene necessario il consumo di ketamina per soddisfare gli interessi degli investitori. La rivelazione è avvenuta durante un'intervista con l'ex presentatore della CNN Don Lemon, a cui il proprietario di X ha spiegato come "dal punto di vista degli investitori, se c'è qualcosa che sto assumendo dovrei continuare a farlo. Per me è fondamentale l'esecuzione".

E' già scesa La ketamina viene prescritta contro la depressione, in dosi massicce funge da sedativo e può anche portare ad allucinazioni Certo è che, se da un lato, bisogna ancora capire quali siano le effettive conseguenze della ketamina su Elon Musk, dall'altro le conseguenze sul mercato delle ultime dichiarazioni appaiono ben chiare.

Dove da una parte egli stesso ammette di ricorrere alla sostanza per il bene degli investitori, dall'altra la Borsa reagisce con perplessità: dopo un inizio di timida ripresa, le ultime uscite del CEO hanno stroncato la crescita delle azioni, confermando quanto sia critica l'attuale situazione finanziaria di Tesla. A riguardo, pochi giorni fa le azioni arrivavano al minimo di 148,50 euro, per poi risalire agli attuali 161,72 euro.

Morgan Stanley non esclude che presto si possano ora toccare i 100 dollari.

Le ultime mosse dell'azienda sul mercato sono state pensate per cercare di stabilizzare la domanda e per aumentare i margini di profitto: un esempio su tutti è l'aumento di 2.000 euro del prezzo di listino di Model Y in Europa (Italia esclusa per mantenere l'accesso agli incentivi).