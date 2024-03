Hellidivers 2: la nuova patch rende i pericoli planetari meno letali e corregge i bug dei mech

Per quanto riguarda le piogge di meteore , inoltre, è stato ridotto il raggio delle esplosioni, i danni e la velocità con si schiantano a terra. È stato modificato anche il loro colore, in moda che siano più facili da vedere da parte dei giocatori. Le attività vulcaniche ora causeranno esplosioni dal raggio d'azione inferiore e la velocità con cui vengono lanciate le rocce è stata ridotta. Infine, i lampi su Fenrir III sono stati modificati in modo tale che siano meno abbaglianti, migliorando la visibilità.

Le altre correzioni

Il mech pilotabile di Helldivers 2

Come accennato in apertura, sono stati risolti dei problemi relativi ai mech pilotabili. In particolare ora non si autodistruggono accidentalmente quando si spara un missile mentre si ruota la visuale e potranno eseguire gli attacchi corpo a corpo anche quando danneggiati.

Per il resto sono stati risolti alcuni crash del gioco, come ad esempio quello che poteva capitare premendo Alt+Tab in modalità schermo intero su PC o durante la fase di avvio dell'applicazione su PS5. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento su Steam (che valgono anche per PS5).

Nel frattempo da pochi giorni è disponibile il nuovo Titolo di Guerra "Avanguardia" che include nuove armi, armature ed elementi estetici.