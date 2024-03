Like a Dragon: Infinite Wealth è in sconto al prezzo minimo su Amazon per la Festa delle Offerte

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci propone ora uno sconto per Like a Dragon: Infinite Wealth, in versione Xbox e PlayStation. Il gioco si trova ora solo a 35.99€ invece di 70.99€. Si tratta di uno sconto del 49% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per Like a Dragon: Infinite Wealth, almeno su Amazon Italia. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.