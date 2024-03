Helldivers 2, è disponibile il nuovo titolo di guerra Avanguardia

Avanguardia, il nuovo titolo di guerra di Helldivers 2, è disponibile a partire da oggi su PC e PS5: è possibile acquistarlo con 1.000 Super Crediti, ottenibili tranquillamente giocando oppure pagando 9,99€.

Annunciato alcuni giorni fa, il nuovo titolo di guerra di Helldivers 2 include armature prototipo, nuove armi e una serie di miglioramenti apportati al bilanciamento dell'esperienza, anche e sopratutto sulla base dei feedback forniti dai giocatori in queste settimane.

Nello specifico, le armature Prototipo 3 EX-03, Prototipo 16 EX-16 e Prototipo X EX-00 offrono rispettivamente uno strato isolante per via dei cavi che conducono fino a 400.000 volt, un arco elettrico capace di emettere un forte campo magnetico e la concretizzazione del costoso progetto per creare il soldato del futuro.

Per quanto riguarda invece le armi, abbiamo la Falce LAS-16, il Plasma Punitore SG-8P e il Blitzer ARC-12, rispettivamente un fucile laser che emette brevi raffiche e non va ricaricato, un fucile a pompa con letali munizioni al plasma e un cannone elettrico che spara fulmini a distanza ravvicinata.