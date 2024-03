Amazon: niente più resi a 30 giorni, si scende a 14 giorni per videogiochi, elettronica e non solo

Presto Amazon ridurrà da 30 a 14 giorni la finestra massima entro cui fare chiedere i resi per determinate categorie di prodotti, inclusi anche videogiochi, compenenti per PC e in generale l'elettronica.

Il cambiamento è stato confermato anche per l'Italia, dove entrerà in vigore a partire dal 25 marzo 2024. Nello specifico, queste sono le catagorie di prodotti che non permetteranno più il reso entro 30 giorni dall'acquisto:

Videogiochi

Elettronica

Computer

Musica e video/DVD

Fotocamere

Wireless

Forniture per ufficio

Sono esclusi i dispositivi marchiati Amazon e quelli Amazon Renewed: nel loro caso restano disponibili i 30 giorni di reso.