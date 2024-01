Elon Musk, dalle preoccupazione per le assunzioni di droghe alle ripercussioni sulle sue società

Goliardico Musk

Le testimonianze spaziano da "diverse compresse" assunte durante un evento a Los Angeles nel 2018, fino ad apparizioni alterate e incomprensibili al quartier generale di SpaceX, al suono di dubbi slogan goliardici

Il miliardario è noto per frequentare il Burning Man nel Nevada, un festival con una diffusa presenza di droghe.

Tuttavia, sembra che prediliga l'assunzione di sostanze illegali nelle sue feste private, dove tutti dicono "arrivederci" allo smartphone e firmano accordi di riservatezza.

Durante un party a Los Angeles nel 2018, testimoni affermano che Musk abbia assunto dosi di LSD.

L'anno successivo, in un evento aziendale in Messico, sembra abbia fatto uso di funghi allucinogeni.

Nel 2021, durante un evento all'Art Basel di Miami, avrebbe consumato ketamina con il fratello.

Ci sono anche resoconti che, durante la presentazione di un razzo SpaceX in California nel 2017, Musk fosse in stato di smarrimento dopo soli 15 minuti a causa dell'uso eccessivo di droghe.

Il magnate ha affermato di preferire la ketamina come cura per il suo disturbo bipolare rispetto agli antidepressivi.

La ketamina, un farmaco analgesico-dissociativo, è stata sperimentata per trattare depressioni resistenti, ma può provocare allucinazioni in dosi sub-anestetiche.