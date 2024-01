Steam apre la porta ai contenuti generati con IA nei videogiochi, ma verranno segnalati

Tra le novità implementate ci sono nuove sezioni del sondaggio sui contenuti da sottoporre agli sviluppatori, che ora comprendono domande sull'uso dell'IA nel processo di sviluppo dei giochi, sostanzialmente per quanto riguarda due sezioni principali: i contenuti pre-generati con l'intelligenza artificiale (illustrazioni, codice, suoni, ecc.) e quelli generati in tempo reale , ovvero mentre il gioco è in esecuzione.

In un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale , Valve ha spiegato che si è presa un po' di tempo per studiare delle nuove regole sulla vendita di giochi che implementano l'uso di IA nel processo di sviluppo, e il risultato è una variazione nelle regole sulla pubblicazione che, di fatto, dovrebbe sostanzialmente consentire il rilascio alla " stragrande maggioranza dei giochi che la utilizzano", come riferito dalla compagnia.

Valve ha modificato le regole per l'introduzione di nuovi giochi su Steam , dedicandosi in particolare alla regolamentazione nell' utilizzo dell'intelligenza artificiale in assistenza allo sviluppo e, di fatto, aprendo maggiormente la porta a produzioni che comprendano tale tecnologia nel processo creativo, cosa che potrebbe portare alla vendita di più titoli sviluppati con il supporto dell'IA.

Trasparenza, ma nessun veto sull'IA

Valve non sembra essere contraria a priori all'uso dell'IA per i giochi di Steam

Valve utilizzerà queste informazioni in fase di revisione del gioco, prima del rilascio, includendole anche in buona parte tra le informazioni pubbliche sulla pagina del gioco nel Negozio di Steam, in modo che gli utenti possano essere informati su tali caratteristiche.

In sostanza, è indispensabile che non includa contenuti illegali o altrimenti illeciti e che lo stesso sia conforme al materiale di marketing, ma non sembra esserci una particolare posizione contraria a priori rispetto all'uso dell'IA nello sviluppo.

In secondo luogo, Steam metterà a disposizione un nuovo sistema che consente ai giocatori di segnalare contenuti illegali all'interno di giochi che contengono contenuti generati dall'IA in tempo reale. Utilizzando l'Overlay in gioco, i giocatori potranno inviare facilmente una segnalazione quando incontrano contenuti che ritengono avrebbero dovuto essere censurati dai sistemi di sicurezza sui contenuti generati dall'IA.

Tra gli speciali di inizio anno abbiamo parlato del possibile futuro dell'intelligenza artificiale nei videogiochi, argomento che sembra ormai inevitabilmente legato allo sviluppo nel prossimo futuro, come ha dimostrato anche in questi giorni NVIDIA al CES 2024 con la sua tecnologia che dovrebbe rivoluzionare i PNG, personaggi non giocante nei giochi.