NVIDIA ha svelato una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che mira a rivoluzionare i PNG

Durante la sua conferenza al CES 2024, NVIDIA ha svelato una tecnologia basata sull' intelligenza artificiale generativa , sviluppata in collaborazione con Convai, che mira a rivoluzionare il comportamento dei PNG nei videogiochi. L'obiettivo è quello di rendere il loro comportamento più verosimile e fargli compiere azioni in tempo reale anche quando il giocatore è assente.

Evoluzione?

I PNG dei videogiochi diventeranno più intelligenti grazie ai nuovi strumenti di NVIDIA basati sull'IA

Stando al comunicato stampa ufficiale, la tecnologia di Convai, che alcuni inizieranno a usare già da oggi, potrà essere integrata con motori come Unreal Engine e Unity, dando agli sviluppatori modo di migliorare la percezione degli spazi dei PNG, di perfezionarne le azioni e di migliorare l'interazione tra di loro.

Stando a NVIDIA, l'uso dell'IA consentirà ai PNG di eseguire istruzioni molto complesse, come seguire il personaggio in giro per la mappa, completare compiti e altro, di mostrare emozioni e di intraprendere delle interazioni organiche, trasformando la narrazione e l'interattività dei videogiochi. Gli sviluppatori ne trarranno infinite possibilità. I giocatori potranno inoltre chiedere ai PNG di Convai informazioni sul luogo in cui si trovano, che di loro risponderanno agendo in tempo reale.