Cult of the Lamb: Sins of the Flesh, data d'uscita e trailer per l'update gratis

Come avevamo riportato, Cult of the Lamb di espande quest'anno con l'arrivo di Sins of the Flesh, un sostanzioso aggiornamento gratuito che aggiunge vari contenuti in maniera gratuita per i possessori del gioco, e ora abbiamo una data d'uscita per il DLC insieme a un nuovo trailer di presentazione.

Annunciato lo scorso novembre, Sins of the Flesh è un aggiornamento che festeggia anche il nuovo traguardo raggiunto da Cult of the Lamb, ovvero oltre 3,5 milioni di copie vendute sul mercato dal lancio avvenuto l'11 agosto 2022.

Presentata con il trailer qui sotto, la data d'uscita del DLC è ora fissata per il 16 gennaio 2024, ovvero la prossima settimana.

Si tratta dell'update più grande visto finora per il particolare roguelike che mischia carineria a crimini efferati ed esseri infernali, oltre a mettere anche degli elementi gestionali all'interno delle meccaniche del gameplay.