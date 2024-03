Steam Families, le condivisioni familiari sono disponibili da oggi

Il punto forte dell'aggiornamento sono tuttavia le condivisioni, chiaramente: per attivare il sistema basta creare una condivisione familiare e successivamente invitare fino a cinque membri della famiglia. A quel punto tutti i componenti avranno accesso ai rispettivi giochi condivisi .

Fra le varie funzionalità c'è anche il controllo parentale, di cui si parlava qualche mese fa : tramite l'impostazione di profili per adulti o bambini, è possibile limitare a questi ultimi l'accesso a determinati contenuti in base alla classificazione di età, al negozio o alla chat.

Come accedere alla condivisioni familiari

Attivare il client beta di Steam

Come detto, per accedere alle condivisioni familiari di Steam è necessario che tutti i potenziali membri della famiglia si iscrivano alla versione beta del client. Per farlo basta entrare nelle impostazioni, selezionare "interfaccia" e quindi attivare la voce "partecipazione alla beta del client", quindi "Steam Family Beta".

I nuclei familiari possono essere composti da un massimo di sei persone ed è possibile eventualmente abbandonarli, ma sottostando a precise regole: un utente adulto non potrà entrare in una nuova famiglia prima di un anno, e allo stesso modo uno slot lasciato vuoto potrà essere riutilizzato solo dopo un anno.

Per quanto concerne il funzionamento della condivisione, sul sito ufficiale di Steam è stato fatto il seguente esempio:

Supponiamo che tu faccia parte di una famiglia di 4 persone e che possieda una copia di Portal 2 e una copia di Half-Life. In qualsiasi momento, un membro può giocare a Portal 2 e un altro può giocare a Half-Life.

Se due di voi vogliono giocare a Portal 2 contemporaneamente, un altro membro della famiglia dovrà acquistare una copia del gioco. Dopo l'acquisto, la famiglia possiede due copie di Portal 2 e due membri possono giocare contemporaneamente.