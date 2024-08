Redacted, lo spin-off di The Callisto Protocol, ha una data di uscita e un nuovo nome

L'approccio roguelike implica che ogni fallimento sarà un'opportunità per crescere, sbloccando potenziamenti permanenti e sperimentando le numerose armi che compongono l'arsenale del gioco, una più devastante dell'altra.

L'ambientazione di Redacted è la stessa del survival horror sci-fi, la prigione di Black Iron, nell'ambito di una storia che si svolge parallelamente a quella di The Callisto Protocol e in cui vestiamo i panni di una guardia carceraria alle prese con la rivolta dei detenuti infetti.

Qualcuno avrà anche notato il cambio di nome , visto che il progetto era denominato inizialmente Project Birdseye. Peraltro con l'annuncio fatto alla fiera di Colonia sono anche state confermate le versioni PlayStation e Xbox, che arriveranno in concomitanza con l'edizione PC.

La data di uscita di Redacted, lo sparatutto spin-off di The Callisto Protocol è stata annunciata da Striking Distance Studios con un trailer realizzato in occasione della Gamescom: il gioco sarà disponibile a partire dal 31 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

C'è ancora vita in questo universo?

Come sappiamo, The Callisto Protocol ha registrato vendite sotto le aspettative e questa situazione ha spinto Glen Schofield a lasciare Striking Distance Studios, dunque è lecito chiedersi se ci sia ancora vita per l'universo creato con il survival horror.

Chiaramente Redacted si pone come un progetto molto meno complesso e ambizioso, ma chissà: magari un eventuale successo potrebbe spingere Krafton a rivalutare la proprietà intellettuale creata da Schofield e a investire in nuove storie e nuovi giochi.

Scopriremo come stanno le cose il prossimo 31 ottobre, insomma, quando Redacted farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.