Infinity Nikki ha raggiunto una quantità assurda di pre-registrazioni: in milioni attendono l'RPG della moda

Nonostante la stranezza di un gioco definito come "fashion RPG", ovvero il gioco di ruolo della moda, sembra proprio che Infinity Nikki sia già un successo incredibile, considerando il numero assurdo di pre-registrazioni già accumulate, che ammontano a oltre 12 milioni nel giro di pochi giorni.

Mostrato un paio di giorni fa con un carinissimo trailer alla Gamescom 2024, che ha annunciato il prossimo arrivo di una beta chiusa, Infinity Nikki è un bizzarro titolo action RPG open world che si basa però su una meccanica particolare, in quanto la protagonista è in grado di utilizzare varie abilità speciali cambiando i propri abiti.

Per quanto possa sembrare decisamente bizzarro, il titolo fa parte di una serie di grande successo in Giappone, partita dalle piattaforme mobile e intitolata Love Nikki-Dress Up Queen, con quest'ultimo capitolo che è firmato nientemeno che da Kentaro Tominaga, director di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.