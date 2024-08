Dragon Ball: Sparking! Zero in azione con altri 24 minuti di gameplay inedito dalla Gamescom

Dragon Ball: Sparking! Zero è una presenza importante alla Gamescom 2024, anche perché il gioco si è presentato in una forma alquanto completa e ha consentito di conoscere molto meglio il nuovo picchiaduro da parte di Bandai Namco sulla celebre serie, come possiamo vedere in questo nuovo video che mostra 24 minuti di gameplay inedito dalla fiera.

Queste prove dirette ci hanno consentito anche di pubblicare il nostro nuovo provato nel quale riportiamo cosa abbiamo scoperto giocando la nuova demo, e le impressioni sono state decisamente positive, come potete leggere. La demo, in particolare, ha consentito di vedere alcuni elementi tratti dalla saga di Marin Bu e vari personaggi classici in azione.

Inoltre, è stato possibile provare con mano la qualità del gioco stesso, che sembra aver fatto dei notevoli balzi in avanti, trasportando la tradizione dei Budokai Tenkaichi verso nuovi livelli nell'epoca videoludica moderna.