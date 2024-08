Indiana Jones e l'Antico Cerchio annunciato per PS5 è l'ultimo chiodo sulla bara di Xbox Series X|S?

Sia chiaro, Xbox come ecosistema non uscirà sconfitto da questa situazione e anzi si prepara probabilmente a incassare più di quanto non abbia mai fatto prima; a maggior ragione se insieme a Indiana Jones e l'Antico Cerchio arriveranno su PS5 anche altri importati produzioni first party, da Forza Horizon a Starfield.

Complici le eccessive tempistiche perché le varie acquisizioni cominciassero a dare i propri frutti (vedi Senua's Saga: Hellblade 2, che ci ha messo due vite a uscire e non ha smosso gli equilibri di una virgola), probabilmente Phil Spencer ha ricevuto pressioni dall'alto per cambiare registro.

La conferma definitiva che la casa di Redmond ha ormai rinunciato a spingere l'attuale generazione di hardware , come invece immaginavamo avrebbe fatto a fronte dei tanti investimenti effettuati finora. Ebbene no, la strategia è cambiata ed è ora di fare cassa.

Eppure i motivi per acquistare una Xbox continuano a esserci

Che il rapporto di forze fra Xbox e PlayStation sia fortemente sbilanciato in favore di quest'ultima, specialmente in Europa, è un dato di fatto ormai consolidato e i report finanziari degli ultimi mesi evidenziano un crollo delle vendite delle console Microsoft.

Tuttavia è chiaro ed evidente che annunciare l'uscita su PS5 di un titolo importante come Indiana Jones e l'Antico Cerchio quando mancano ancora diversi mesi al lancio su Xbox significa comunicare agli utenti Sony (che magari ci stavano pensando!) che non c'è alcun motivo per acquistare una Series X o S.

In realtà facendo due conti è chiaro che i motivi in realtà ci sono e sono validissimi: basta sommare il denaro necessario per acquistare Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Forza Horizon 5, Starfield e un altro paio di titoli per ottenere la cifra necessaria per comprare una Xbox, e questo senza neanche considerare lo sconfinato catalogo del Game Pass.

Sembra tuttavia che ormai le posizioni siano irrimediabilmente radicate e il dado è bello che tratto: Microsoft continuerà a spingere i suoi servizi, ma le console Xbox verranno messe in secondo piano e a questo punto è lecito chiedersi se sia davvero il caso di tentare nuovamente la fortuna nel 2026 con il prossimo, ipotetico modello: senza più esclusive a cosa servirebbe?

Parliamone.