I ricavi di Xbox decollano grazie ad Activision Blizzard, ma le vendite hardware crollano

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre (terminato il 30 giugno) dell'anno fiscale 2024, che parlano di 64,7 miliardi di dollari di ricavi e 22 miliardi di dollari di utili netti, con un incremento su base annua rispettivamente del 15 e 10%. Per quanto riguarda la divisione Xbox, sono stati registrati ottimi numeri per quanto riguarda servizi e contenuti , ma quelli hardware continuano a crollare .

Continuare a crollare l'hardware

Come anticipato in precedenza, al contrario i ricavi relativi alla vendita di hardware Xbox non sono affatto positivi e sono linea con i numeri dei mesi scorsi. Si parla infatti di un drastico calo del 42% anno su anno. C'è da dire che nei prossimi mesi arriveranno nei negozi tre nuovi modelli tra Xbox Series X e S, che potrebbero aiutare a migliorare questi numeri.

Xbox Series X e S

Detto questo, al momento sembrerebbe che la diffusione delle console Xbox non sia tra le priorità di Microsoft, forse più interessata ad espandere l'ecosistema verdecrociato tramite cloud e Game Pass. Ad esempio, con il lancio della Xbox TV app per Amazon Fire TV la compagnia ha iniziato una nuova campagna promozionale con lo slogan "non serve un Xbox per giocare con Xbox".

Guardando ai numeri complessivi dell'intero anno fiscale 2024, la divisione Xbox ha registrato ricavi per 21,5 miliardi di dollari, con una crescita del 39% anno su anno. Il segmento contenuti e servizi in particolare ha visto un aumento del 50%, di cui il 44% imputabile ad Activision Blizzard. I ricavi hardware, invece, sono scesi complessivamente del 13%.