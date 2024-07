Mafia: Definitive Edition approda su Xbox Game Pass, è arrivata la conferma ufficiale da Microsoft

Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Microsoft ha confermato l'approdo di Mafia: Definitive Edition su Xbox Game Pass, con il debutto nel catalogo del servizio fissato per il 13 agosto. Il gioco sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S, Xbox One e tramite cloud.

Particolare tempismo e modalità dell'annuncio, avvenuto con il post su X che trovate qui sotto. Solitamente la compagnia di Redmond svela i giochi in arrivo su Xbox Game Pass suddivisi in due tranche al mese, con l'annuncio di quella della prima metà di agosto atteso verso la fine di questa settimana o al più tardi all'inizio della prossima. Forse i rumor insistenti che circolavano in rete in queste ore hanno costretto a un annuncio anticipato.