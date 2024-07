PC Game Pass potrebbe presto ricevere un grosso gioco di Rockstar Games, per un leak

Secondo il noto leaker Tez2, tenuto in una certa considerazione dalla community per quanto riguarda i giochi Rockstar Games, potrebbe esserci una grossa produzione del team in arrivo su PC Game Pass nel prossimo futuro e potrebbe trattarsi di GTA 5.

Si tratterebbe di un ritorno del gioco su Game Pass, dove il titolo è stato già presente almeno un paio di volte ma sempre in versione console, mentre in questo caso si tratterebbe specificamente dell'edizione PC, in arrivo all'interno del catalogo dedicato alla piattaforma Windows.

"Rockstar Games sta preparando GTA 5 per renderlo giocabile attraverso il PC Game Pass di Xbox per una futura disponibilità", ha scritto Tez2 in un recente messaggio delle ore scorse, ovviamente ancora senza alcuna conferma al riguardo.