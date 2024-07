Il nuovo gioco di Bluepoint per PS5 potrebbe essersi mostrato in un video di PlayStation Malaysia

Il silenzio continuativo da parte di Sony sulle sue nuove produzioni sta alimentando a dismisura le aspettative dei giocatori, i quali in certi casi iniziano a vedere possibili indizi anche dove difficilmente ce ne sono, come vediamo in questo caso nel quale un confuso video di PlayStation Malaysia , secondo alcuni fan, nasconderebbe riferimenti al nuovo gioco di Bluepoint Games .

Aguzzate la vista

È difficile identificare di cosa trattino alcuni degli elementi visibili nel video in questione, ma in un momento particolare potrebbe celarsi il nuovo gioco di Bluepoint Games, o almeno di questo si sono convinti molti fan.

I presunti <strong>artwork</strong> del gioco Bluepoint Games

Intorno ai 24 secondi dopo l'inizio del video, sono visibili alcuni artwork che potrebbero essere in linea con quanto emerso sulla nuova produzione del team responsabile dei remake di Demon's Souls e Shadow of the Colossus. Potete vederne un esempio (un po' pixellato) qui sopra.

Si tratta solo di disegni preparatori attualmente difficili da associare a un qualsiasi gioco, ma lo stile e l'ambientazione potrebbero essere vicini a quelle che dovrebbero caratterizzare il gioco in questione, motivo che ha spinto i fan a costruire questa teoria.

La cosa sarebbe molto strana anche perché non si capisce che collegamento possa avere l'americana Bluepoint con PlayStation Malaysia, ma l'idea è che il video metta insieme elementi relativi a nuove produzioni di PlayStation Studios in generale.

In effetti, Bluepoint non ha diffuso alcuna informazione sul suo nuovo gioco dall'uscita di Demon's Souls, avvenuta nel 2020 come titolo di lancio di PS5 e i tempi potrebbero essere maturi per una presentazione, ma finché Sony non si deciderà a mostrare qualcosa delle sua produzioni first party dei PlayStation Studios, dobbiamo proseguire con queste voci di corridoio.