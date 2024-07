Il cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 firmato peachmilky_ è in versione estiva in costume

Da Final Fantasy 7 giunge un nuovo cosplay di Aerith da parte di peachmilky_, che riprende il personaggio in questione in maniera trasognata ma anche particolare, riprendendolo nella specifica versione estiva in costume da bagno, o quasi.

In questo caso, è chiaro che il riferimento è a Final Fantasy 7 Rebirth in particolare, visto che il costume adottato è comparso per la prima volta proprio nella seconda parte del remake, andata in scena di recente su PS5, ricostruendo un momento particolarmente apprezzato di questo titolo.

Peachmilky_ dimostra ancora una volta di essere una grande specialista di questa arte, confezionando un'interpretazione veramente impressionante per fedeltà all'originale a cura nella riproduzione, visibile in ogni più piccolo particolare.