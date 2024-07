La versione PS5 di Wuthering Waves si mostra in un video gameplay dal ChinaJoy

Pochi giorni fa Kuro Games ha confermato l'arrivo di una versione PS5 di Wuthering Waves . A distanza di pochi giorni è stata mostrata per la prima volta in assoluto, tramite una demo al ChinaJoy 2024 .

Cos'è Wuthering Waves

Per chi non lo cononoscesse, Wuthering Waves è un action GDR free-to-play con meccaniche gacha, dunque dovrebbe risultare abbastanza familiare a chi ha provato o gioca regolarmente a Genshin Impact e simili. Anche in questo caso i giocatori possono vestire i panni di un party composto da più personaggi, a scelta tra un cast molto variegato e in continua espansione, ognuno di essi caratterizzato da abilità e caratteristiche che rendono unico il suo stile di combattimento. Oltre a una storia principale in continua evoluzione, il gioco offre un vasto mondo open world da esplorare e numerose quest opzionali e sfide in cui cimentarsi.

È stato lanciato su PC e dispositivi mobile Android e iOS lo scorso maggio, dove sta riscuotendo un ottimo successo, tanto da aver totalizzato 30 milioni di download. La versione PS5 al momento non ha ancora una data di uscita precisa, con maggiori informazioni attese nelle prossime settimane, chissà, forse già alla Gamescom 2024 in programma per il 21 agosto.