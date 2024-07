Svelati i requisiti di sistema di Visions of Mana per la versione PC

Mancano poche settimane al lancio di Visions of Mana e per preparare i giocatori Square Enix ha pubblicato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC, che abbiamo elencato di seguito.

Il lancio di Visions of Mana è alle porte

Come accennato in apertura, manca praticamente un mese alla data di uscita di Visions of Mana, fissata al 29 agosto su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S. Si tratta del primo nuovo gioco della longeva serie JRPG "Mana", sin da Dawn of Mana del 2006 (mai arrivato nei nostri lidi) e se escludiamo il remake Trials of Mana uscito nel 2020 su PC, PlayStation e Nintendo Switch.

Il protagonista di Visions of Mana affronta dei nemici

Il gioco è ambientato in un mondo fantasy, dove il mana è una forza vitale che alimenta la natura e gli spiriti elementali, il giocatore veste i panni di Val, una delle guardie scelte per proteggere gli Alm durante il loro lungo peregrinaggio al sacro albero del mana, affrontando numerose sfide e nemici lungo il viaggio. Il combattimento è votato all'azione con i giocatori che possono esibirsi in combinazioni di attacchi a terra e a mezz'aria, sfruttare magie e altro ancora. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere il nostro provato di Visions of Mana.