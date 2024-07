Il nuovo trailer di Alien: Rogue Incursion svela l'identità della protagonista

Tramite il canale YouTube di IGN, gli sviluppatori di Survios hanno presentato un nuovo trailer di Alien: Rogue Incursion, il nuovo sparatutto horror per visori per la realtà virtuale in sviluppo per PlayStation VR2, Steam VR e Meta Quest 3.

Il filmato svela l'identità della protagonista del gioco, che si tratta di una vecchia conoscenza per i fan di Alien. Infatti, si tratta di Zula Hendricks, già apparsa in vari fumetti e romanzi del franchise, come ad esempio Aliens: Defiance, Alien: Resistance e l'adattamento in romanzo del videogioco Alien: Isolation. Il filmato ci offre anche alcune sequenze di gameplay inedite, che mostrano Zula affrontare gli Xenomorfi usando vari armi da fuoco, tra cui una pistola, un fucile d'assalto e una shotgun.