Funko Fusion torna a mostrarsi con un trailer della storia, l'uscita su Nintendo Switch e PS4 è stata rinviata

Per la precisione, su queste console il gioco sarà disponibile a partire dal 15 novembre , mentre quelle PS5, Xbox Series X|S e PC Steam debutteranno nei negozi come da programma il 13 settembre 2024 . Evidentemente gli sviluppatori hanno bisogno di tempo extra per ottimizzare al meglio il gioco su questi hardware con ormai parecchi anni sulle spalle.

Il multiverso di Funko Fusion

Nel filmato facciamo la conoscenza dell'antagonista del gioco, Eddie, che dopo aver rubato la corona di Freddy Funko, la mascotte dei Funko Pop, ottiene dei poteri incredibili che vuole sfruttare per i suoi scopi malvagi e scombussolare i mondi. Ovviamente starà a noi fermarlo.

Per chi non lo conoscesse, Funko Fusion è un action adventure affrontabile in single player o in compagnia di altri giocatori in modalità cooperativa, basato sui celebri Funko Pop. Nel gioco troveremo alcuni dei brand più famosi legati a queste action figure.

Ad esempio nel video vediamo i dinosauri di Jurassic Park, uno scontro nello spazio a tema Star Wars, ma anche personaggi da Invincible e The Umbrella Academy. Ciò ha permesso agli sviluppatori di dare vita a molte situazioni differenti, fondendo con umorismo produzioni cinematografiche e televisive amate da ogni generazione a meccaniche di gioco divertenti adatte ai giocatori di ogni età e azioni frenetiche e adrenaliniche.