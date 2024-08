Funko Fusion, abbiamo provato il gioco ispirato ai famosi Funko Pop!

Finché non è venuto in mente proprio a "quelli dei LEGO". 10:10 Games è una compagnia fondata nel 2021 da ex Traveller's Tales come Jon Burton e Arthurs Parsons, che per anni hanno firmato i famosissimi adattamenti videoludici dei mattoncini danesi, titoli per famiglie che hanno deliziato i pomeriggi di grandi e piccini. Non è un caso, insomma, che Funko Fusion, in uscita il prossimo 13 settembre, somigli tantissimo a quei titoli.

Famosi o famigerati? Diciamo che i Funko Pop! sono diventati decisamente divisivi, specie da quando hanno invaso il mercato. Ormai questi pupazzetti in vinile si trovano dappertutto, dai negozi di videogiochi ai supermercati, e sono diventati un'altra faccia del collezionismo: intorno ai modelli più rari girano montagne di soldi e la stessa Funko ne ha cominciati a produrre così tanti da essere costretta a riempire le discariche di copie invendute. I Funko Pop! coprono decine e decine di marchi, passando naturalmente dai videogiochi, e ci è sempre sembrato strano che a nessuno fosse venuto in mente di usarli per farci dei titoli tipo i LEGO...

Il mondo di Jurassic World

Abbiamo provato una lunga demo che includeva il mondo di Jurassic World, facendoci un'idea più concreta del gioco che andremo a testare nella sua interezza tra poche settimane. Il codice che abbiamo testato era ancora claudicante sotto diversi aspetti - la localizzazione, innanzitutto, che alternava dialoghi in italiano a conversazioni ancora in inglese - e mancando così poco all'uscita vogliamo pensare che si trattasse di una versione dimostrativa antiquata, anche perché sono emersi parecchi bug da limare e un'ottimizzazione da rifinire sicuramente prima del lancio.

Owen prova a trattenere i Velociraptor in una scena di Funko Fusion

Il tutorial di Funko Fusion serve anche a contestualizzare l'avventura, sebbene la trama sia parecchio superficiale e confusa: c'è un'entità soprannaturale che si sta impossessando dei Funko Pop! e noi dovremo esplorare i mondi delle varie licenze per rimettere a posto le cose. Qualcosa del genere, non è esattamente chiarissimo e i dialoghi con gli abitanti dell'hub principale non aiutano.

Una volta preso confidenza col sistema di controllo, ci siamo tuffati nel mondo di Jurassic World. Funko Fusion è decisamente ispirato ai giochi LEGO, tant'è che potremo assumere il controllo di un personaggio - si può giocare anche in modalità cooperativa fino a quattro giocatori online ma noi abbiamo provato il titolo in singolo - tra i quattro disponibili inizialmente: Owen Grady, Claire Dearing, Barry Sembène e Kayla Watts. In realtà sono pochissime le differenze in termini di gameplay, perché tutti e quattro dispongono di un attacco in mischia che cambia solo visivamente e di un'arma da fuoco che si differenzia in termini di cadenza: Kayla, per esempio, usa un mitra mentre Barry un fucile a pompa.

A differenza dei giochi LEGO, non abbiamo notato abilità speciali o altre capacità distintive che permettano di raggiungere certi posti o collezionabili solo usando alcuni personaggi invece di altri. L'arma da fuoco sembrerebbe essere l'unica differenza tra i personaggi e peraltro identifica il gioco soprattutto come uno sparatutto in terza persona, tant'è che si può sparare a zero o mirando in zoom e schivare con una capriola dalla dubbia utilità. I nemici che abbiamo affrontato si dividono principalmente in due categorie: i dinosauri, come i Velociraptor o i Dilofosauri - che possono anche sputarci da lontano - e i mercenari della Byosin, che ci spareranno con pistole o lanciamissili.

In questo senso, i livelli che abbiamo affrontato raccontano una storia inedita che mischia in un tutt'uno i tre film di Jurassic World. Inizialmente ci ritroveremo nel parco durante la crisi del primo film, con tanto di Pterodattili che si tuffano sui visitatori e Raptor nascosti nelle toilette pubbliche. Dovremo poi liberare la piccola Maisie, catturata insieme a Beta dagli scagnozzi della Byosin e affrontare pure un Giganotosauro in una strana boss fight. I livelli che abbiamo giocato offrono una buona varietà tematica, ma in termini di contenuti siamo rimasti un po' più interdetti.