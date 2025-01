Wuthering Waves è disponibile gratis anche su PS5 a partire da oggi

A partire da oggi, in concomitanza con il lancio della versione 2.0, Wuthering Waves è disponibile gratis anche su PS5 dopo aver riscosso un grande successo su PC, iOS e Android: si tratta del nuovo action RPG in stile anime sviluppato da Kuro Games.

Pensato come l'anti Genshin Impact, Wuthering Waves ci conduce in un mondo post-apocalittico, reduce dall'invasione dei mostruosi Tacet Discord che hanno devastato le città, costringendo ciò che resta della razza umana a rifugiarsi in pochi, giganteschi insediamenti.

Una gilda di abili Resonator si occupa di difendere i sopravvissuti dalle ancora numerose creature ostili che popolano lo scenario, e il nostro personaggio, risvegliatosi privo di memoria ma dotato di straordinarie abilità combattive, decide di unirsi a loro.