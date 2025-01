Le console dureranno a lungo e PS5 verrà supportata anche dopo il lancio di PS6, dice il CEO di PlayStation

"Ad oggi, molti giochi per PS4 vengono ancora giocati e il numero di titoli per PS5 sta aumentando rapidamente", ha riferito Nishino, "È improbabile che questa situazione cambi improvvisamente domani, quindi non c'è dubbio che le console per videogiochi rimarranno al centro della nostra attività per un certo periodo di tempo".

La dichiarazione arriva in seguito a varie analisi e previsioni sulla possibilità che il mercato hardware delle console possa andare incontro a cambiamenti sostanziali in futuro, diventando sempre più irrilevante a favore di servizi di cloud gaming o una sorta di unificazione degli standard, cosa che era stata riferita di recente anche dall'ex-CEO di PlayStation America, Shawn Layden.

PS5 e PS6 conviveranno per un certo periodo di tempo

Ovviamente il co-CEO di PlayStation non esclude che le cose possano cambiare in un futuro più remoto, ma nell'immediato è difficile pensare a una rivoluzione totale in questo ambito, secondo lui.

Hideaki Nishino

Considerando che la vendita di console è un elemento centrale nel business di Sony, è chiaro che i vertici della compagnia vogliano continuare a puntare su questo, a prescindere dalle possibili evoluzioni dell'industria.

Nishino ha inoltre riferito che il ciclo vitale di PS5 sarà probabilmente lungo ma non influirà sui piani di lancio di PS6. Questo significa, sostanzialmente, che PS5 continuerà ad essere supportata a lungo anche dopo il lancio di PS6, così come è accaduto anche a PS4 dopo l'uscita di PS5, nonostante le dichiarazioni di Jim Ryan sul fatto di "credere nelle generazioni", che come abbiamo visto non hanno comunque impedito l'uscita di tanti giochi cross-gen anche tra i first party Sony.