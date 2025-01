Un produttore di accessori parlerà di Nintendo Switch 2 al CES 2025

"Saremo anche felici di discutere di qualsiasi informazione su Nintendo Switch 2 in nostro possesso e degli accessori che stiamo realizzando per la nuova console", si conclude la nota di Genki sul sito ufficiale del CES 2025.

"Saremo presenti all'entrata dell'Eureka Part per quattro ore, dunque venite a incontrare il team di Genki", si legge nel comunicato dell'azienda. "Condivideremo con voi i prodotti che abbiamo appena finanziato tramite crowdfunding e daremo uno sguardo a ciò che ci attende in futuro ."

Genki parlerà di Nintendo Switch 2 al CES 2025 , il prossimo 7 gennaio: il noto produttore di accessori per PC e console ha annunciato che sarà lieto di discutere di "qualsiasi informazione su Switch 2" durante la sua presenza all'evento di Las Vegas.

Genki sa qualcosa che noi non sappiamo?

A poche ore dall'ultimo, presunto leak che ha mostrato in foto la scheda madre di Nintendo Switch 2, l'annuncio di Genki fa pensare che il produttore di accessori sappia qualcosa che noi ancora non sappiamo, oppure che abbia voglia di testare i limiti degli eventuali contratti che ha sottoscritto con Nintendo.

Esiste infatti la possibilità che l'azienda possa parlare liberamente di Nintendo Switch 2 il prossimo 7 gennaio perché per allora la console sarà già stata presentata ufficialmente, e dunque non saranno più attivi possibili accordi di non divulgazione.

Oppure, come anche altri produttori di accessori hanno già fatto, Genki proverà semplicemente a ritagliarsi uno spazio di notorietà approfittando di un tema caldo come questo, limitandosi a mostrare al pubblico i dispositivi che ha preparato per Switch 2.