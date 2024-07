Taglio di prezzo per PlayStation VR2 in USA e UK prima della compatibilità con PC: anche in Italia?

Purtroppo, non ci sono notizie, al momento, sulla possibilità che questo taglio di prezzo venga esteso anche all' Italia . Sembra essere però un'iniziativa lanciata direttamente da Sony con la promozione "Back to School" in Nord America, almeno in base a quanto riportato dal sito Comicbook nelle ore scorse.

In base a numerose segnalazioni online, sembra che PlayStation VR2 sia protagonista di grossi tagli di prezzo in USA e Regno Unito al momento, che stanno portando a sconti da 200 dollari e 200 sterline rispetto al prezzo originale, proprio a breve distanza dall'avvio della compatibilità ufficiale della periferica su PC.

Una proposta davvero molto interessante

Un taglio di 200 dollari significa che PlayStation VR2 può essere acquistato in USA, presso grosse catene come Gamestop, Walmart, Amazon, Best Buy e Target, a 349 dollari, prezzo che risulta davvero molto interessante anche per chi sarebbe meno interessato a lanciarsi nella VR di Sony, oltretutto con l'allettante prospettiva di poter utilizzare il visore anche su PC.

Anche il bundle con PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain è scontato a 400 dollari invece dei 599 dollari standard, altro prezzo d'ingresso veramente molto interessante. In maniera simile, anche nel Regno Unito il prezzo del visore è sceso a 349 sterline, con un taglio del 37% rispetto a quello iniziale.

Se venisse applicata un'iniziativa simile anche in Italia, PlayStation VR2 potrebbe essere acquistabile per circa 400 euro, un prezzo che la renderebbe una proposta veramente molto competitiva anche rispetto ad altri popolari visori come Meta Quest 3, attualmente disponibile a 549€.

Considerando che il 7 agosto è in arrivo l'adattatore per far funzionare PlayStation VR2 su PC e abbiamo visto che l'app ufficiale di Steam uscirà negli stessi giorni, potrebbe essere un acquisto strategico anche nell'ottica di un utilizzo in ambito Windows, ma al momento non abbiamo informazioni su un'estensione degli sconti anche in Italia.

Nel frattempo potete mettere il visore nel carrello di Amazon per tenere d'occhio il prezzo e scoprire rapidamente se il prodotto andrà in sconto.