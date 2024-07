Double Fine pubblica un altro documentario, si parla anche dei nuovi giochi di Tim Schafer e compagni

Double Fine ha recentemente pubblicato un grosso aggiornamento al suo premiato documentario "PsychOdyssey", che aggiunge altri 90 minuti di video con approfondimenti sui lavori all'interno del team, visibili gratis su YouTube oltre che in un interessante pacchetto su Blu-ray: in questa nuova sezione emergono anche delle vaghe informazioni sui nuovi giochi in sviluppo presso il team di Tim Schafer, che peraltro lascia la porta aperta a un possibile Psychonauts 3.

Il nuovo episodio si chiama "We Wrote it all down", e come la parte precedente è veramente piacevole da vedere, sia per la qualità della costruzione che per i soggetti coinvolti, in questo caso con una riflessione più incentrata su Psychonauts 2 e il suo lancio sul mercato, con le conseguenze che questo ha portato allo studio.

Com'è noto, lo sviluppo di Psychonauts 2 è stato alquanto difficile e turbolento, nonostante il prodotto finale si sia rivelato comunque un grandissimo gioco, uno dei migliori da parte di Double Fine.