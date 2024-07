L'annuncio dei giochi "gratis" di PlayStation Plus di agosto è vicino, ecco data e orario

Come sempre, non c'è la certezza totale che la comunicazione avverrà proprio in tale momento, ma secondo il comportamento standard di PlayStation per quanto riguarda le comunicazioni sul tier Essential, il 31 luglio alle 17:30 dovrebbe avvenire la comunicazione ufficiale.

Siamo ormai molto vicini all' annuncio dei giochi "gratis" di agosto di PlayStation Plus Essential , consentendoci di prevedere quando avverrà la comunicazione con data e orario, secondo il classico modus operandi ormai consolidato da parte di Sony: l'annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 31 luglio, alle ore 17:30.

Quali saranno i nuovi giochi di PS Plus ad agosto?

Questo è quanto possiamo dire al momento: manca dunque molto poco, considerando che si tratta di dopodomani, dunque rimanete sintonizzati per assistere in diretta all'annuncio, il quale potrebbe essere anche preceduto da qualche leak.

PS Plus, i giochi di luglio 2024

Per il momento, non abbiamo ancora alcuna anticipazione su quali potrebbero essere i giochi di agosto di PlayStation Plus.

In effetti, non ci sono state comunicazioni precedenti di uscite previste all'interno del catalogo per il prossimo mese, ed è sempre molto difficile provare a fare delle congetture al riguardo.

L'andamento dei giochi PlayStation Plus Essential è alquanto imprevedibile, anche se generalmente presentano titoli di notevole interesse, nonostante di recente ci siano state delle proposte forse un po' sottotono.

Vi ricordiamo intanto i giochi PlayStation Plus Essential di luglio, che rimarranno riscattabili ancora dagli abbonati fino al 6 agosto, dunque avete ancora alcuni giorni per procedere al download di Borderlands 3, NHL 24 e Among Us.