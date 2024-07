PlayStation VR2 App compare su Steam con una data di uscita, il visore sarà presto compatibile con PC

"Usa giochi e app VR su Steam con PlayStation VR2", si legge nella descrizione dell'app in questione. "Installa PS VR2 App per usare PS VR2 sul PC, configura i dispositivi PS VR e mantieni il firmware del visore PS VR2 e dei controller PS VR2 Sense sempre aggiornato".

La compatibilità di PlayStation VR2 con PC Windows era stata già annunciata in via ufficiale da Sony nei mesi scorsi ma mancava ancora una comunicazione precisa sull'avvio di questo nuovo percorso per il visore in questione. In effetti, manca ancora un annuncio vero e proprio ma la pagina Steam della PlayStation VR2 App parla chiaro, a questo punto.

Sembra proprio che PlayStation VR2 stia per essere finalmente collegabile in maniera ufficiale al PC, considerando che su Steam è spuntata già la PlayStation VR2 App ufficiale, con data di uscita fissata per il 6 agosto, la quale dovrebbe consentire di utilizzare i giochi Steam attraverso il visore Sony.

La compatibilità inizia in agosto

In sostanza, l'app sembra essere una sorta di client generale per l'uso di PlayStation VR2 con i giochi PC su Steam, probabilmente fornendo una sorta di hub di collegamento nonché veicolo principale per gli aggiornamenti firmware.

Una schermata di PlayStation VR2 App

Per utilizzare l'app è ovviamente necessario un visore PlayStation VR2, oltre ai controller PlayStation VR2 Sense che possono essere collegati al PC attraverso Bluetooth e un adattatore hardware per PC, il quale è stato già annunciato da Sony e in uscita praticamente negli stessi giorni.

L'adattatore PC per PlayStation VR2 è atteso per il 7 agosto 2024, dunque nella prima settimana di agosto avverrà la grande apertura del visore Sony alla piattaforma PC Windows e in particolare a Steam, osa che dovrebbe garantire un'ulteriore espansione del pubblico potenziale per la periferica in questione.

L'adattatore costa 59,99 dollari, ma con questo e l'app specifica è possibile sfruttare un visore dall'hardware di tutto rispetto come PlayStation VR2 con le possibilità molto più ampie offerte dal panorama PC, dunque il connubio sembra davvero molto interessante.