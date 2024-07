La beta di Concord per PS5 ha ricevuto voti molto bassi sul PlayStation Store, con i preodini che sono calati

Come probabilmente saprete non è possibile tracciare in numeri di affluenza di un gioco su PS5 (a differenza di quanto accade, ad esempio, con Steam). Tuttavia, come segnalato dal portale MP1ST, le valutazioni date dagli utenti che hanno avuto accesso alla beta sono un'indicatore da tenere in considerazione e sono tutt'altro che buone. Parliamo infatti di uno score di 2,85 su 5 con 2.544 voti per la beta in accesso anticipato e di 2,67 su 5 con 7.208 voti per quella aperta a tutti.

Concord non convince?

Il portale fa notare che solo chi ha avuto accesso al client della beta ha potuto dare una valutazione e solo durante il periodo in cui era attiva. Tuttavia, è possibile assegnare un voto anche solo possedendo nella libreria una data applicazione, senza bisogno di avviarla. Ciò significa che teoricamente alcuni giocatori potrebbero aver assegnato un voto senza neppure aver avviato il gioco, per quanto probabilmente solo una ristretta cerchia di utenti potrebbe aver approfittato di questo escamotage.

I voti della open beta di Concord, fonte MP1ST

Secondo MP1ST un altro campanello d'allarme è rappresentato dai preorder di Concord. Nella classifica dei giochi più preordinati su PlayStation Store, dopo il termine della beta, Concord è sceso di 10 posizioni per la Deluxe Edition (dalla posizione 23 alla 33) e di 15 posti per la Standard (dalla posizione 26 alla 41). Ciò in parte è dovuto all'ingresso di nuovi giochi in prenotazione, come ad esempio EA Sports FC 25 e le varie edizioni di Throne and Liberty, ma il calo è comunque sostanziale.

Come riportato in una precedente notizia, su Steam le cose non sono andate tanto meglio. I dati di SteamDB parlano infatti di un'affluenza bassissima durante la beta aperta, come un picco di meno di 2.500 giocatori contemporanei.

La classifica dei preorder su PlayStation Store la settimana prima e dopo la beta di Concord, fonte MP1ST

Insomma, per un motivo o per un altro, Concord pare non abbia convinto in molti, nonostante alcuni aspetti del gioco di Firewalk siano sicuramente ben riusciti, come spiegato nel nostro provato. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 23 agosto, sia su PS5 che su PC.