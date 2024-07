Sea of Thieves arriva alla Stagione 13, con il trailer di lancio a presentare le novità

Rare non ha affatto diminuito l'impegno su Sea of Thieves, nonostante gli anni passati: il recente passaggio su PS5 sembra aver rinvigorito ulteriormente la simulazione piratesca, che ora raggiunge la sua Stagione 13, come conferma il trailer di lancio ufficiale che presenta le varie novità in arrivo.

Si tratta peraltro del primo aggiornamento del gioco nel suo nuovo corso multipiattaforma, considerando che il lancio su PS5 aveva praticamente incorporata la Stagione 12, dunque Rare si aspetta una notevole popolazione giocante per questa nuova mandata di contenuti aggiunti in queste ore su PC, PS5 e Xbox.

"Il temibile Capitano Flameheart è tornato in Sea of Thieves", si legge nella descrizione ufficiale della nuova stagione da parte di Rare. "Dopo la sua tanto attesa resurrezione, questo famigerato guerrafondaio ha preso il posto che gli spetta nel Nascondiglio del Mietitore per dare il via alla Stagione 13".