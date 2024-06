La Stagione 13 di Sea of Thieves è stata mostrata con un trailer all'Xbox Games Showcase

Non ci sarà solo da lottare, tuttavia: nella Stagione 13 ci troveremo a seguire le tracce delle spedizioni passate, scoprire il destino che è toccato a quegli equipaggi e svelare nuovi misteri mentre sblocchiamo oggetti cosmetici esclusivi.

Il tema della Stagione 13 è infatti quello di "diventare il cattivo", e guidare una ciurma di scheletri verso la vittoria, mettendoci al comando di una potente nave da guerra in grado di dar vita a scontri mai così coinvolgenti e spettacolari.

Microsoft ha pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 13 di Sea of Thieves nel corso dell'Xbox Games Showcase: l'aggiornamento, che sarà disponibile a partire dal 25 luglio, introdurrà tutta una serie di novità nell'avventura piratesca targata Rare.

Le novità della Stagione 13

A poche settimane dal debutto di Sea of Thieves su PS5, ecco dunque l'arrivo di un nuovo, entusiasmante aggiornamento che introduce diversi contenuti inediti, a cominciare dalla nave ammiraglia di Flameheart, la Lama Ardente, che tornerà a solcare i mari.

Il vascello fantasma è pronto a terrorizzare i mari e dovremo affrontare il suo equipaggio in uno scontro spettacolare per conquistare la nave e farla nostra, diventando noi stessi i protagonisti del nuovo evento mondiale di Sea of Thieves.

La Lama Ardente è equipaggiata con ben dieci cannoni e un doppia lanciafiamme: un equipaggiamento devastante, che le consente di affrontare qualsiasi avversario senza timore, mantenendo al contempo tutti i comfort per l'equipaggio, fra cui una stanza dotata di altare.

Quale che sia la vostra piattaforma di riferimento fra PC, PlayStation e Xbox, preparatevi dunque a salpare di nuovo con la Stagione 13 di Sea of Thieves: come detto, l'appuntamento con l'aggiornamento è fissato al 25 luglio.