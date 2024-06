Among the Wild è un gioco di sopravvivenza nel quale catturare creature carine e morbide: il trailer

Il PC Gaming Show 2024 ha mostrato Among the Wild , un nuovo gioco di sopravvivenza in prima persona con tanto di creature carine e coccolose.

Il trailer di Among the Wild

La descrizione ufficiale recita: "Allevate, curate e frequentate un'ampia varietà di creature. Imparate a conoscere la loro dieta, i loro comportamenti, i loro bisogni e le loro caratteristiche per farli prosperare nella vostra fattoria. Utilizzate le loro abilità intrinseche o sviluppate per migliorare la vostra fattoria, vivere avventure, far evolvere nuove creature o semplicemente scambiarle a scopo di lucro."

"Costruite la vostra fattoria come preferite. Piantate coltivazioni, costruite alveari, affumicatori o barili di fermentazione per soddisfare qualsiasi esigenza vostra e delle vostre creature. Domate la natura selvaggia e progettate i vostri terreni coltivati, i recinti, i giardini e le case. Destreggiatevi nell'arte di allevare le creature, cucinare, fare artigianato e commerciare per sviluppare ulteriormente la vostra fattoria e le vostre creature al ritmo che preferite."

"Esplorate la natura selvaggia, trovate e raccogliete risorse, catturate creature e respingete le minacce che potrebbero ostacolarvi. Pescate, estraete gemme preziose, completate le missioni per ottenere ricompense uniche e interagite con i personaggi per saperne di più su questo strano mondo."