Sea of Thieves ora è disponibile su PS5, ecco il trailer di lancio della Stagione 12

Capace di superare i 40 milioni di giocatori , Sea of Thieves approda su PS5 con una formula di gioco ormai ben collaudata e forte dei miglioramenti al gameplay e dei numerosi contenuti pubblicati da Rare nel corso degli anni, come ad esempio i crossover con I Pirati dei Caraibi e Monkey Island. Sarà interessante scoprire se l'MMO a tema pirati di Rare riuscirà a conquistare anche il pubblico della console di Sony.

A partire da oggi anche i giocatori PlayStation possono esplorare i mari ricchi di pericoli e sorprese di Sea of Thieves , con la versione PS5 del gioco finalmente disponibile per l'acquisto. In concomitanza con il debutto sulla console di Sony, Rare ha dato inizio anche alla Stagione 12 , protagonista del trailer sottostante.

Le novità della Stagione 12

Come accennato in apertura, oggi inizia anche la Stagione 12 di Sea of Thieves, che come da tradizione porta con sé diverse novità, nonché un nuovo season pass con 100 ricompense da sbloccare.

Sono state aggiunte due nuove tipologie di armi, la pistola a doppia canna, in grado di esplodere due colpi in una volta sola infliggendo danni tremendi e i versatili pugnali da lancio, utili in mischia, per le eliminazioni silenziose o per uccisioni spettacolari dalla distanza.

Non sono le uniche novità, la nuova Stagione dà infatti il benvenuto anche a nuove palle di cannone e strumenti, come il Bone Caller, che schiera in campo degli scheletri di supporto che prendono di mira i nemici, e l'Horn of Fair Winds, uno strumento che fa soffiare il vento in una direzione a scelta, rendendo più semplici gli spostamenti in mare e in acqua.