Classifica UK: Stellar Blade debutta primo, TopSpin 2K25 dopo Mario Kart 8 Deluxe

Stando ad alcuni report non ufficiali, Stellar Blade potrebbe aver venduto un milione di copie al lancio e la prima posizione nella classifica inglese sembra confermare il successo ottenuto all'esordio dallo strepitoso action di Shift Up.

Stellar Blade ha conquistato la vetta della classifica UK al debutto, superando il blockbuster Mario Kart 8 Deluxe, mentre un'altra new entry di rilievo, TopSpin 2K25 è riuscita a strappare il terzo posto.

Gli altri movimenti

Per quanto concerne il resto della top 10, rispetto alla scorsa settimana è possibile osservare l'importante rimonta di WWE 2K24, che è passato dall'undicesima alla settima posizione, nonché il prepotente ritorno di Forza Motorsport, che era collocato oltre il ventesimo posto.

Notizie non buone invece per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, che al debutto nel Regno Unito non è riuscito a spingersi oltre la ventisettesima posizione.